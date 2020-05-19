Dünya Tabipler Birliği başkanı: Almanya sınırları açarsa ikinci dalga gelebilir

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, yaz sezonunda Avrupa’da turizmin canlanması için Almanya’nın sınırları açmasıyla ikinci bir Covid-19 dalgası yaşanabileceğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bazı Avrupalı mevkidaşlarının, turizmi canlandırmak için sınırları açmaya ilişkin hazırlıklarına karşı uyarıda bulunan Montgomery, “Alman hükümetine sınırları kapalı tutmasını öneriyorum. Her iki yöne de” dedi.

Reklam

“İnsanların evlerinde kalması en iyisi olur” diyen Dünya Tabipler Birliği başkanı, normal hayata dönüşün şu an için mümkün olmadığını ifade etti.

Almanya’ya yeniden turistlerin gelmeye başlaması halinde bulaşma oranlarının artabileceğini söyleyen Montgomery, seyahat trafiğinin ikinci bir ‘corona’ dalgasını tetikleyebileceğini, insanların ilk dönemdeki gibi tedbirli davranmayabilecekleri için ikinci dalganın daha yıkıcı olabileceğini belirtti.