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Yaramazlara biraz batar!

Dünya satranç şampiyonu, unvanını kaybetme pahasına Suudi Arabistan’a gitmiyor: Çarşaf giymem

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Ukraynalı dünya kadınlar satranç şampiyonu Anna Muzıçuk, çarşaf giymek istemediği için Suudi Arabistan’da düzenlenen turnuvaya katılmayacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Muzıçuk, Facebook hesabından şöyle yazdı: “Çarşaf giyerek ve sokaklarda erkek eşliğinde dolaşarak başkalarının kurallarına göre oynama niyetinde değilim. Bir yıl önce iki unvan kazandığımda satranç dünyasının en mutlusu bendim. Şimdi kendimi kötü hissediyorum. Bundan önceki 10 turnuvada kazandığımdan daha fazlasını kazanabileceğim turnuvaya katılmama niyetindeyim.”

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Muzıçuk resmi bir turnuvaya katılmadığı için dünya şampiyonluğu unvanını kaybetme riskini de göze aldı.

Anna Muzıçuk’ın kız kardeşi Maria Muzıçuk da İran’daki turnuvaya katılmayı aynı gerekçeyle reddetmişti.

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