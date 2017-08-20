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Dünya şampiyonu Guliyev kaldığı yerden: Diamond League 200 metre yarışında yine zirvede 

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Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League (Elmas Ligi) erkekler 200 metre yarışında birinci oldu.

Fotoğraf: Reuters

DHA’nın haberine göre Diamond League’in (Elmas Ligi) Birmingham ayağında 200 metrede piste çıkan Guliyev, 20.17’lik derecesiyle bir kez daha zirvede yer aldı.

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Guliyev’in ardından Amerikalı Ameer Webb 20.26’yla ikinci, Kanadalı Aaron Brown da 20.30’la üçüncü sırayı elde etti.

Fenerbahçeli milli atlet, Paris’ten sonra bu sezonki ikinci Diamond Lig zaferine imza attı.

Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre finalinde 20.09’luk derecesiyle altın madalya kazanan Guliyev, atletizmde Türkiye’nin ilk dünya şampiyonu olmuştu.

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