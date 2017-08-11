Dünya şampiyonu Guliyev: Bolt’ların ardından, bizim zamanımız geldi

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16’ncı Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 200 metre finalinde 20.09’luk derecesiyle Türkiye’nin şampiyonalardaki ilk altın madalyasını elde eden Ramil Guliyev, 10 yıllık emeğinin karşılığını aldığını söyledi.

‘Bizim zamanımız geldi’

Şampiyonanın sürdüğü Londra’da DHA’ya konuşan Guliyev, “Bu madalya bizim için beklenen bir madalyaydı. Ben buraya madalya için geldim” dedi.

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Guliyev şöyle devam etti: “Hangi madalya olacağı kısmet işte. Biz bu işe çok emek verdik. Çok çalıştık. 10 yılın emeği buraya kadar getirdi bizi. Umarım bir daha, daha başarılı bir derece elde ederiz. Bu madalya benim spor kariyerim için çok büyük bir adım. Geçen yıl da Avrupa ikincisi olmuştum. Ben inanmaya başladım ki bu yapılan bir şey, yapılamayacak bir şey değil. Büyük sporcular, Bolt gibi sporcular da spor kariyerini bitirmişken bizim zamanımız geldi diyelim.”

‘Profesyonel sporcu bilir’

While the focus is on the bigger names in the 200 tonight watch these two. Jereem Richards 🇹🇹 and Ramil Guliyev 🇹🇷 — Michael Johnson (@MJGold) August 10, 2017

Eski olimpiyat şampiyonu Michael Johnson’ın yarış başlamadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı, “200 metrede herkesin gözü daha büyük isimlerin üzerindeyken, bu ikisini de takip et: Jereem Richards ve Ramil Guliyev” mesajının sorulması üzerine Ramil Guliyev, “Onu bilmiyordum, şimdi öğrendim. Yani profesyonel sporcu bilir, bildiğim kadarıyla bir şey görmüş, yarışlardan önce bu seçmelerde falan, onun için öyle bir şey yazdı” dedi.

‘Sadece 200 metre için karar verdik’

Yarışmadan önce antrenörü Oleg Mukin ile 100 metrede şanslarının ne olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Guliyev şöyle devam etti: “Hocam ‘en kötü ihtimalle final yaparız’ dedi. Ama finalde madalya kazanma şansımız çok düşük. Çünkü 9.80 civarında sporcular çok var. Onların 100 metrede daha çok pratikleri var. Bir de benim start takozunda biraz hatalarım var. 100 metre de öyle bir hata yapsam hayır çizgisi yapar madalya için. 200 metrede o kadar da önemli değil, start takoz çıkışında, orada da bir hata yapılırsa sonra biraz toparlayabilirsin, öyle bir kararla geldik. 200 metrede şansımız daha yüksek. Bir de 100 metre koşup, her şey olabilir, finale de kalmasak kendimizi yorup, 200 metre için çok iyi formda gelmeyeceğiz. Onun için karar verdik sadece 200 metre koşacağız diye.”

‘Bu taktik bize iyi geldi’

Guliyev, ilk seriden itibaren bütün sporcuları ne yapabilir diye analiz ettiklerini anlattı “Kim daha kuvvetli, kim nerede yarışı bitirecek, çok büyük bir analiz yapıyorduk. O analizi yaparken her seri için, özel bir taktik alıyorduk, hangi sporcu daha önce gidip, onun ardından gidip finishte biraz kazanma gerekiyordu. Yarı finalde Amerikalı bir sporcuyla çok yakın koşup, son aldım yarışı, o çok özel bir taktik, yani maximum, minimum kuvvet vermeye seride, final için kuvvet toparlamaya. Onun için bu taktik bize iyi geldi gördüğünüz gibi, ben çok başarılı oldum.”

İnsanların altın madalyadan ötürü mutlu olmasının kendisini de mutlu ettiğini belirten atlet, telefonlarının hiç susmadığını kaydetti: “Binlerce kişi yazıyor bana telefonun ekranı hiç sönmüyor, mesaj geliyor. Çok insanı mutlu ettiğim için ben de çok mutluyum. Ailem bu gece hiç yatamadı. Çok mutlu oldukları için sabaha kadar bana yazdılar. Benim ailem için büyük bir başarı, benim için de çok büyük bir şey. Yani herkese de cevap veremedim. Herkese teşekkür etmek istiyorum destek oldukları için. Bu insanlar olmasaydı belki ben bu madalyayı hiç kazanamazdım. Açıkcası bir parçasını ben bunun için yapıyorum çok kişiyi mutlu ettiğim için.”

‘Sırada Tokyo ve Avrupa var’

Yarın da ‘4×100’ koşacağını belirten Guliyev bundan sonrasına nasıl baktığını da anlattı: “İki üç yarış daha olabilir bu sezon içerisinde. Gelecek sene Avrupa şampiyonası var. Oraya hazırlanacağız. Ondan başka Akdeniz oyunları ve bir sürü yarışma olacak. Sezon bitince genel sezon için antrenmanlara başlayacağız. Birçok yarış daha var. Sırada Tokyo ve Avrupa rekoru var. Ben onu yapmak istiyorum. Bunu yapmak için çalışacağız. Yani kısmetse o gelir.”