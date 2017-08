Dünya şampiyonu Guliyev: Bolt’ların ardından, bizim zamanımız geldi

16’ncı Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 200 metre finalinde 20.09’luk derecesiyle Türkiye’nin şampiyonalardaki ilk altın madalyasını elde eden Ramil Guliyev, 10 yıllık emeğinin karşılığını aldığını söyledi.

Şampiyonanın sürdüğü Londra’da DHA’ya konuşan Guliyev, “Bu madalya bizim için beklenen bir madalyaydı. Ben buraya madalya için geldim” dedi.

Guliyev şöyle devam etti: “Hangi madalya olacağı kısmet işte. Biz bu işe çok emek verdik. Çok çalıştık. 10 yılın emeği buraya kadar getirdi bizi. Umarım bir daha, daha başarılı bir derece elde ederiz. Bu madalya benim spor kariyerim için çok büyük bir adım. Geçen yıl da Avrupa ikincisi olmuştum. Ben inanmaya başladım ki bu yapılan bir şey, yapılamayacak bir şey değil. Büyük sporcular, Bolt gibi sporcular da spor kariyerini bitirmişken bizim zamanımız geldi diyelim.”

While the focus is on the bigger names in the 200 tonight watch these two. Jereem Richards 🇹🇹 and Ramil Guliyev 🇹🇷

— Michael Johnson (@MJGold) August 10, 2017