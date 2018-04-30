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Yaramazlara biraz batar!

Dünya şampiyonu: Brezilya’daki yüzme şampiyonasında altın madalya 14 yaşındaki Sümeyye Boyacı’nın

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 14 yaşındaki sporcusu Sümeyye Boyacı, Brezilya’da düzenlenen ‘Open Water Swimming World Championships’ yüzme şampiyonasında dünya şampiyonu oldu.

Fotoğraf: DHA

Geçen yılın aralık ayında Meksika’da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası’nda dördüncü olan Boyacı, 26-28 Nisan tarihleri arasında Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yapılan şampiyonada, sırt üstü yarışlarda 45.92’lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

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Boyacı, 50 metre kelebek stilinde de üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Sümeyye Boyacı’yı tebrik etti.

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