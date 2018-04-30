Dünya şampiyonu: Brezilya’daki yüzme şampiyonasında altın madalya 14 yaşındaki Sümeyye Boyacı’nın

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 14 yaşındaki sporcusu Sümeyye Boyacı, Brezilya’da düzenlenen ‘Open Water Swimming World Championships’ yüzme şampiyonasında dünya şampiyonu oldu.
Geçen yılın aralık ayında Meksika’da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası’nda dördüncü olan Boyacı, 26-28 Nisan tarihleri arasında Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yapılan şampiyonada, sırt üstü yarışlarda 45.92’lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.
Boyacı, 50 metre kelebek stilinde de üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Sümeyye Boyacı’yı tebrik etti.
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak şampiyon olan ve bizleri gururlandıran sporcumuz Sümeyye Boyacı’yı yürekten tebrik ediyorum! 🇹🇷 pic.twitter.com/U3Zo7Apd7d
— Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) April 30, 2018