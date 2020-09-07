Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dünya Sağlık Örgütü: Yeni pandemilere hazırlanın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19’un yol açtığı durumdan ders çıkarması ve yeni pandemilere hazırlanması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Ghebreyesus, Cenevre’deki basın brifinginde Covid-19 pandemisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Reklam

Ghebreyesus, “Halk sağlığı sosyal, ekonomik ve politik istikrarın temelini oluşturuyor. Bu, hastalıkları önleme, tespit etme ve onlarla mücadeleye yönlendirilen kamu hizmetlerine yatırım yapmak anlamına geliyor. Bu son pandemi değil. Tarihin bize öğrettiği, salgın ve pandemilerin hayatın bir parçası olduğu. Ama yeni pandemi geldiğinde dünya şimdi olduğundan çok daha hazırlıklı olmalı” dedi.

Dünyanın mevcut pandemiden ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, olumlu ivme sergileyen ülkelerin bunu atipik pnömoni, MERS, kızamık, çocuk felci, Ebola, grip ve diğer hastalıklardan sonra yaptıkları hazırlıklar sayesinde başardığını kaydetti.

SON HABERLER

Pozitif çıkınca temaslılarını aradı: ‘Benim ismimi söyleme, tatilim yarıda kalmasın’

Covid-19’u belirtisiz olarak atlatan avukat Ceren Koçak test sonucu belli olur olmaz telefonla temaslı olduğu kişileri aradığında aldığı yanıtı şöyle anlattı: “Hasta olduğumu bilmediğim dönemde temas ettiğim, görüştüğüm kişilerden bazıları ‘benim ismimi söyleme, bu sene tatilim yarım kalmasın. Benim ismimi söyleme, işlerim dükkanı kapatamam’ dediler.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...