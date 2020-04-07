Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Önlemler vaktinden erken kaldırılmamalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ülkelerin corona virüsü salgınını yavaşlatmak için aldığı önlemleri nasıl gevşetecekleri konusunda genel bir tavsiyesi olmadığını belirterek önlemlerin vaktinden erken kaldırılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Fotoğraf: DHA

İsviçre’nin Cenevre kentinde gazetecilere konuşan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, “En önemli konulardan biri önlemleri çok erken kaldırıp eski duruma geri dönmemek” dedi.

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Lindmeier, “Hasta yatağından erkenden çıkarsanız ve erkenden koşmaya başlarsanız tekrar eski halinize dönme ve komplikasyon ihtimaliyle karşılaşırsınız” diye konuştu.

Son olarak Almanya ve Avusturya tecrit uygulamalarının ardından yaşamın kademeli olarak normale dönmesi için takvimlerini açıklamıştı.

ABD, Britanya ve Japonya gibi ülkeler önlemlerini sıkılaştırırken, İtalya, İspanya ve Fransa halihazırda sıkı tecrit uygulamalarını sürdürüyor.

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Salgının başladığı Çin’de virüsün yayılması büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgesel verilere göre karantina uygulamalarına devam edilebiliyor.

Türkiye’de ise son olarak 20 yaş altı ve 60 yaş üstüne sokağa çıkma ayasağı getirilmişti.