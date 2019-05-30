DSÖ, transseksüelliği davranış ve ruhsal bozukluk kategorisinden çıkardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), transseksüelliği ‘davranış bozukluğu ve ruhsal bozukluk’ kategorisinden çıkardı.

LGBT bireyler ayrımcılığa uğramamak için dünyanın dört bir yanında eylem düzenliyor. İsrail’de, başkent Tel Aviv’de Temmuz 2018’de düzenlenen eylem bunlardan sadece biri. Fotoğraf: Reuters

DSÖ böylece transseksüelliğin bir ‘bozukluk’ olmadığını resmen kayda geçirmiş oldu.

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Örgüt geçen haziran ayında Hastalıkların ve İlgili Sağlık Sorunlarının Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması listesini bu yönde güncelleyeceğini duyurmuştu.

Güncellemenin onaylanmasıyla ‘cinsiyet kimliği bozuklukları’ ifadesi ‘cinsiyet uyuşmazlığı’ olarak değiştirildi. Ayrıca, transseksüellik ‘ruhsal bozukluklar’ bölümünden çıkarılarak ‘cinsel sağlık’ bölümünün altında listelendi. Değişiklikler 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.

DSÖ’nün attığı bu adım LGBT bireyler ve aktivistler tarafından memnuniyetle karşılandı. İnsan Hakların İzleme Komitesi de bu değişikliğin, trans kimliklere bakış açısında bir ‘liberalleşme’nin önünü açacağını açıkladı.

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Cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yapan dokuz sivil toplum kuruluşunun ortak açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: “Bu noktaya gelmemiz çok uzun vakit aldı. Bundan birkaç yıl önce transseksüelliği hastalıkmış gibi gösteren kategorilerden uzak tutmak imkansız gibi görünüyordu. Ancak şimdi oldu. Çok memnunuz.”

Açıklamada, DSÖ’nün güncellemesinin önemli bir adım olduğu ancak bu konudaki bakış açılarını değiştirmek, ön yargıları silmek ve bazı ülkelerin yönetimlerinin tutumlarını değiştirmek için atılacak çok adım olduğunun altı çizildi.