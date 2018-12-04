Dünya Sağlık Örgütü, ‘genetiği değiştirilen bebek’le ilgili heyet oluşturuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’de bir biliminsanının ‘bebeklerin genetiğini değiştirdiği’ iddiasının ardından ‘gen düzenlemeleri‘ni araştırmak amacıyla bir heyet oluşturulacağını duyurdu.

Çin’de dünyanın ‘genetik tasarımlı’ ilk bebeklerinin doğduğu öne sürülmüş, Şenzenli araştırmacı He Jiankui, tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA’larını geliştirilen ‘yeni ve etkin’ bir yöntemle değiştirdiğini duyurmuştu. Pekin yönetimi ise bu durumun ‘kabul edilemez’ olduğunu bildirmişti.

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre, ‘açık kılavuz ilkeler’ olmadan ‘gen düzenlemeleri’ yapılamayacağına dikkat çeken DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, etik ve sosyal güvenlik konularını kapsayan ‘standartlar ve kılavuzlar’ belirlenmesi için bir uzmanlar heyeti oluşturmaya karar verildiğini belirtti.

Adhanom ayrıca ‘gen düzenlemeleri’nin istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini söyleyip çok dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.