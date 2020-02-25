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Yaramazlara biraz batar!

Dünya plank rekoru: Sekiz saat 15 dakika 15 saniye

ABD’li eski donanma mensubu George Hood (62), sekiz saat 15 dakika 15 saniyeyle dünya plank (yüz üstü pozisyonda eller ve ayaklar yerdeyken, vücut yere paralel şekilde durma) rekoruna imza attı.

Fotoğraf: BBC

Erkeklerde en uzun süre plank pozisyonunda duran kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Hood, toplam 2 bin 100 saat egzersiz yaparak hazırlandığını söyledi.

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Chicago kentindeki deneme sırasında rock müzik dinleyen Hood, “Rekoru kırdığıma göre bundan böyle rekor denemelerinden emekli oluyorum. Çok mutluyum” dedi.

Daha önce, rekorun sahibi, sekiz saat bir dakikayla adını 2016’da Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdıran Çinli Mao Weidong’du.

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