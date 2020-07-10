Dünya nüfusu 80 yılda 11 milyarı geçebilir: Avrupa’da azalacak, Afrika’da iki katına çıkacak

7.79 milyarlık dünya nüfusunun, 2100 yılında 11.2 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığı Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2 bin yıl önce 300 milyon, bugün 7.79 milyar olan dünya nüfusu, yüzyılın sonunda 11 milyarı geçebilir.

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Tarihsel dağılıma bakıldığında dünya nüfusu 1600 yılında 600 milyon iken, 1804’te 1 milyara, 1927’de 2 milyara, 1961’de 3 milyara, 1971’de 4 milyara ulaştı.

Nüfustaki hızlı artış 1987’de 5 milyarı bularak devam etti ve dünya nüfusu 1999’da 6 milyar, 2011’de ise 7 milyar oldu.

Özellikle 1950’den sonra gözlemlenen hızlı artışın etkisiyle dünya nüfusu son dönemde yaklaşık 12 yılda bir 1 milyar artıyor.

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Çeyreği 15 yaşından küçük

Şu anda dünya nüfusunu yüzde 25.4’ü 15 yaşından küçük, yüzde 2.7’si 10-24 yaşlarında ve yüzde 9.3’ü de 65 yaş üstü.

En fazla nüfus Asya’da

Dünya nüfusunun bugün yaklaşık yüzde 60’ı (4.7 milyar) Asya’da, yüzde 17’si (1.3 milyar) Afrika’da, yüzde 10’u Avrupa’da (750 milyon), yüzde 8’i (650 milyon) Latin Amerika ve Karayipler’de ve geriye kalan yüzde 5’i (370 milyon) de Kuzey Amerika ve Okyanusya’da (43 milyon) yaşıyor.

Çin 1.4 milyar, Hindistan 1.3 milyarla dünyanın en kalabalık iki ülkesi, Asya da en fazla insana ev sahipliği yapan kıta.

Öte yandan, Hindistan’ın, Çin’in nüfusunu geçerek 2027 yılında dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa’da daralma

Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Japonya, Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna da dahil olmak üzere, 2050 yılına kadar bazı ülkelerin nüfusunun yüzde 15’ten fazla azalacağı tahmin ediliyor.

Afrika iki katına çıkacak

Dünya genelinde 2050’ye kadar görülecek küresel nüfus artışının yarısından fazlasının Afrika’da yaşanması öngörülürken, Sahra Altı Afrika’da nüfusun 2050’ye kadar iki katına çıkması bekleniyor.