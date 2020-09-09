Dünya nüfusu 2050’ye kadar 10 milyara çıkabilir; 1 milyarı aşkın insan göç edebilir

Hızlı nüfus artışı, gıda ve su kıtlığı yanında doğal afetler nedeniyle 2050 yılına kadar 1 milyardan fazla insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalabilir.

Fotoğraf: Reuters

Institute for Economics and Peace’in (IEP) ekolojik tehlikeleri değerlendirdiği raporuna göre 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 10 milyara yükselmesi, doğal kaynaklar için mücadelenin artarak çatışmaları körüklemesi bekleniyor.

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Raporda dünyayı tehdit eden etmenler iki ana kategoriye ayrıldı: İlki, gıda güvensizliği, su kıtlığı ve nüfus artışı; ikincisi ise seller, kuraklık, kasırgalar, deniz seviyesinin yükselmesi ve artan ısı gibi doğal afetler.

Aralarında Hindistan ve Çin’in de bulunduğu bazı ülkeler 2050’ye kadar yoğun su kıtlığı tehdidine maruz kalabilir.

‘1.2 milyar insan göç edebilir’

Sahra Altı Afrika, Orta Asya ve Ortadoğu gibi tehlike altındaki bölgelerde yaşayan 1.2 milyar kadar insan 2050 yılına kadar göç etmek zorunda kalabilir.

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Sadece geçen yıl çevre olayları ve çatışmalardan dolayı 30 milyon civarında kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

IEP’nin kurucusu Steve Killelea, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bunun yalnızca gelişmekte olan ülkeler için değil, gelişmiş ülkeler için de devasa sosyal ve siyasi etkileri olacak. Kitlesel göç sonucunda gelişmiş ülkelerin çoğuna mülteci akışı olacak.”

‘Gıda talebi yüzde 50 artabilir’

Killelea, dünyanın 50 yıl öncesine kıyasla şu anda yüzde 60 daha az tatlı suya sahip olduğunu ve gelecek 30 yılda gıdaya olan talebin yüzde 50 artmasının tahmin edildiğini, bunun da çoğunlukla Asya’daki orta sınıfın büyümesinden kaynaklandığını ifade etti.