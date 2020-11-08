Dünya liderleri, Biden’ın seçilmesini nasıl karşıladı?

ABD başkanlık seçiminde sonuçlar nihayet belli oldu ve birçok dünya lideri, Joe Biden’ın ve Kamala Harris’in Donald Trump’a karşı kazandığı zaferi kutladı.

Fotoğraf: Reuters

Angela Merkel, Almanya

“Tebrikler! Amerikan halkı kararını verdi. Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri’nin 46. başkanı olacak. Kendisine iyi şanslar ve başarılar diliyorum ve ayrıca ülkenizin tarihindeki ilk kadın başkan yardımcısı olan Kamala Harris’i de tebrik ederim. Çağımızın büyük zorluklarıyla mücadele edeceksek transatlantik dostluğumuz vazgeçilmezdir.”

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Berham Salih, Irak

”Daha iyi bir Irak’ı inşa etmek için dost ve güvenilir bir ortak olan başkan seçilen Joe Biden’a en içten tebriklerimi sunuyorum. Ortak hedeflerimize ulaşmak ve tüm Ortadoğu’da barış ve istikrarı güçlendirmek için çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

Emmanuel Macron, Fransa

“Amerikalılar başkanlarını seçtiler. Bugünün zorluklarının üstesinden gelmek için yapmamız gereken çok şey var. Hadi birlikte çalışalım!”

Andrew Holness, Jamaika

”Amerika, Kamala Harris şahsında ilk kadın başkan yardımcısına sahip olacak ve Harris, Jamaika mirasını taşıdığı için gurur duyuyoruz.

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Bu role yükselişi, tüm dünyadaki kadınlar için muazzam bir başarı ve onu selamlıyorum.”

Boris Johnson, Britanya

“Seçimi için Joe Biden’a ve tarihi başarısı için Kamala Harris’e tebrikler. ABD en önemli müttefikimizdir ve iklim değişikliğinden ticarete ve güvenliğe kadar ortak önceliklerimiz üzerinde birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Narendra Modi, Hindistan

”Muhteşem zaferiniz için tebrikler Joe Biden! Başkan yardımcısı olarak, Hint-ABD ilişkilerini güçlendirmeye katkınız kritik ve paha biçilemezdi. Bir kez daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum.

En içten tebrikler Kamala Harris! Başarınız çığır açıcı ve tüm Hint-Amerikalılar için de büyük bir gurur meselesi. Canlı Hindistan-ABD bağlarının, desteğiniz ve liderliğinizle daha da güçleneceğinden eminim.”

Muhammed bin Zayid el-Nehyan, BAE

”Amerikan halkının daha da gelişmesi ve refahı için içten dileklerimizi sunuyoruz. BAE ve ABD, birlikte güçlendirmeyi dört gözle beklediğimiz güçlü bir tarihi ortaklığa sahip dostlar ve müttefiklerdir.”

Justin Trudeau, Kanada

“Tebrikler, Joe Biden ve Kamala Harris. İki ülkemiz yakın arkadaş, ortak ve müttefiktir. Dünya sahnesinde benzeri olmayan bir ilişkiyi paylaşıyoruz. İkinizle birlikte çalışmayı ve bu ilişkiyi geliştirmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum.”

Frank Bainimarama, Fiji

”Birlikte, iklim krizinden kurtaracak bir gezegenimiz ve Covid-19’dan sonra yeniden inşa etmemiz gereken küresel bir ekonomimiz var.

Şimdi, bu çok taraflı çabaların başında ABD’ye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var (ve Paris Anlaşması’na geri dönmenize – En kısa sürede!)”

Nicolas Maduro, Venezuela

“Venezuela, ABD halkı ve hükümeti ile her zaman diyaloğa ve anlayışa hazır olacak.”

Ayetullah Ali Hamaney, İran

”ABD’deki durum ve seçimlerde kendileriyle ilgili söyledikleri tam bir gösteri! Bu, ABD’deki liberal demokrasinin çirkin yüzünün bir örneğidir. Sonuç ne olursa olsun, bir şey kesinlikle açıktır: ABD rejiminin kesin siyasi, medeni ve ahlaki düşüşü.”