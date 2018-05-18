Dünya Kupası’nda maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan hayatını kaybetti

FIFA Dünya Kupası finallerinde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Babacan, bu sabaha karşı evinde vefat etti.

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Babacan’ın naaşı, yarın Zincirlikuyu Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

5 Nisan 1930’da Beşiktaş’ta doğan ve 1946’da Beşiktaş’ın genç takımında futbola başlayan Babacan, 1955’te hakemliğe başlayana kadar Karşıyaka, Kasımpaşa, Emniyet ve Hacettepe kulüplerinde oynadı.

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1964’te ilk milli maçını yöneten Babacan, 1969’da FIFA kokartını taktı. 1972 Münih Olimpiyat Oyunları’nda ve 1974 FIFA Dünya Kupası’nda hakem olarak görev yapan Babacan, 1974 Dünya Kupası’nda Batı Almanya-Şili maçında Şilili futbolcuya gösterdiği kırmızı kartla FIFA Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kart gösteren hakemi oldu.

Babacan, 1978’de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını yönettikten sonra hakemliği bıraktı.

FIFA’ya önerileri Futbol Oyun Kuralları’na giren Babacan, 1992-1995 ve 1996-1997 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yaptı.

Babacan’ın hakemlik üzerine dört kitabı bulunuyor.