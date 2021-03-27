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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Kupası’na adım adım: Türkiye, Norveç’i de yenerek ikide iki yaptı

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nun ikinci maçında Norveç’i 3-0’lık skorla mağlup etti.

Fotoğraflar: AA/Reuters

İlk maçta Hollanda’yı evinde 4-2’yle geçen milliler, bugün akşam İspanya’nın La Roselada Stadı’nda tarihinin 588’inci maçına Norveç karşısına çıktı.

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Maç boyunca üstünlük kuran Türkiye, ilk golünü henüz 4’üncü dakikada Ozan Tufan’la buldu. İkinci gol ise 28’inci dakikada Çağlar Söyüncü’den geldi.

Perdeyi kapatan golü ise yine Ozan Tufan 59’uncu dakikada kaydetti. Ozan, ceza sahası dışında falsolu bir vuruşla toplu filelerle buluşturdu.

Norveç’te Thorstvedt 80’inci dakikada direkt kırmızı kart gördü.

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Türkiye, 24 Mart’ta İstanbul’da oynanan grubun ilk maçında Hollanda’yı 4-2 yenmişti.

Maçtan kareler şöyle:

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