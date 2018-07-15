Dünya Kupası Fransa’nın!

Fransa, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda finalde Hırvatistan’ı yenerek şampiyon oldu.

Bir şampiyonluğu bulunan Fransa ile tarihinde ilk defa finale çıkan Hırvatistan bugün Moskova’daki 81 bin kapasiteli Luzhniki Stadı’nda karşılaştı.

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Karşılaşmanın 18’inci dakikasında Hırvat Mario Mandzukic’in kendi kalesine gol atmasıyla Fransızlar 1-0 öne geçti. Ivan Perisic 28’inci dakikada kaydettiği golle takımını Fransa karşısında eşitliğe taşıdı.

Ancak 10 dakika sonra Fransa Antoine Griezmann’ın penaltısıyla 2-1 öne geçti. Bu pozisyon Arjantinli hakem Juan Pablo Belatti VAR sistemini kullanarak penaltı noktasını gösterdi.

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Fransa, 59’da Paul Pogba’yla 3-1, 65’te Kylian Mbappe’yle 4-1 önce geçti. Hırvatlar ise ikinci gollerini 69’da Fransa’nın kalecisi Hugo Lloris’in büyük hatası sonucu Mario Mandzukic’le buldu.

Son dakikalar Hırvatistan’ın hücumlarıyla geçti ancak maçta başka gol olmayınca kupa Fransa’ya gitti.