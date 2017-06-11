Dünya Kupası elemelerinde Kosova’yı 4-1 mağlup eden Türkiye puanını 11’e yükseltti

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu altıncı maçında deplasmanda Kosova’yla karşılaşan Türkiye, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
Arnavutluk’un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı’nda oynanan karşılaşmada Türkiye’nin golleri 6’ncı dakikada Volkan Şen, 31’inci dakikada Cengiz Ünder, 61’inci dakikada Burak Yılmaz ve 82’nci dakikada Ozan Tufan’dan geldi.
Kosova’nın tek golünü ise 22’nci dakikada Amir Rrahmani kaydetti. Ev sahibi ekipte Bernard Berisha 84’üncü dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla puanını 11’e yükselten Türkiye, altı maç sonunda üçüncü sırada yer aldı.
Grupta bugün oynanan diğer maçlarda İzlanda Hırvatistan’ı son dakika golüyle 1-0 mağlup ederken, Ukrayna da Finlandiya deplasmanında 2-1 kazandı.
Altıncı maçlar sonunda grupta puan durumu şöyle;
Kaptanlık pazubandı Topal’a, 10 numaralı forma Yazıcı’ya
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, gazeteci Bilal Meşe’ye saldırısının ardından milli takımı bırakan Arda Turan’ın giydiği 10 numaralı formayı Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’ya teslim etti.
Karşılaşmanın 74’üncü dakikasında Oğuzhan Özyakup’un yerine oyuna giren Yazıcı, milli formayla ilk maçında dördüncü golün asistine imza attı. Milli takımda kaptanlık pazubadını ise Fenerbahçeli Mehmet Topal taktı.
Burak Yılmaz Ukrayna maçında yok
Maçın 42’nci dakikasında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü. Yılmaz, 2 Eylül’deki Ukrayna maçında oynayamayacak.
Volkan Şen’den üç maçta iki gol
Fenerbahçe’yle son 36 maçında bir gole imza atabilen Volkan Şen, milli formayla çıktığı son üç maçta iki gol kaydetti.