Dünya Köpek Balığı Farkındalık Günü: 10 çarpıcı bilgi

Bugün 14 Temmuz Dünya Köpek Balığı Farkındalık Günü. Köpek balıkları dinazorlardan da önce var olan ender canlılardan. Bugün dünyada yüzlerce köpek balığı çeşidi var. Hollywood filmlerindeki korkulu şöhretlerine rağmen köpek balıkları gezegenin en muhteşem canlılarından biri.

Fotoğraf: Greenpeace

Greenpeace’in derlediği köpek balıklarına dair 10 çarpıcı bilgi şöyle:

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1- Köpek balıklarının bir kısmı yumurtlarken bir kısmı da insanlar gibi doğuruyor. Köpek balıklarının hamileliği filler ve balinalarınkinden daha da uzun sürerek birkaç aydan birkaç yıla kadar uzayabiliyor.

2- Köpek balıklarının ölçüleri ve uzunlukları fener köpek balıkları gibi insan eli boyutunda da olabiliyor, balina köpek balığındaki gibi bir otobüs boyutuna kadar da ulaşabiliyor.

3- Soğuk kutup sularında yaşayan Grönland köpek balıkları, bugüne kadar gezegenin bilinen en eski omurgalı hayvanı. Tahminen 500 yıla kadar yaşadıkları için Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa portresini yaptığı zamanda doğanlar bugün hala hayatta olabilir.

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4- En atletik köpek balığı olan camgöz köpek balıkları, saatte 70 kilometre hızla yüzebiliyor ve suda dokuz metreye kadar sıçrayabiliyor.

5- Aynı zamanda en geniş ağıza sahip dünyanın en büyük köpek balıkları, tıpkı en büyük balinalar gibi sadece çok küçük okyanus planktonlarını yiyor.

6- Halı köpek balıkları okyanus tabanında yaşıyor ve mükemmel bir kamuflaj için ayrıntılı desenlere sahip. Bazı türleri ise vücudundaki tüylü püskülle bunu bir üst noktaya taşır.

7- Apolet köpek balıkları, kuyruklarını ve yüzgeçlerini kullanıp nefeslerini tutarak kayalarda ve karada dolaşma yeteneğine sahipler. Bu sayede denizin alçaldığı zamanlarda kaya havuzlarında deniz yiyeceği bulabiliyorlar.

8- Çekiç kafalı köpek balıklarının uzun kafaları onlara sadece elektromanyetiği hissetmek için süper bir algı vermiyor, aynı zamanda 360 derecelik bir görüş alanı sağlıyor.

9- Köpek balıkları ters çevrildiğinde ‘tonik hareketsizlik‘ denen doğal bir askıya alınma haline geçiyorlar.

10- Derin deniz karanlık olduğundan küçük fener köpek balıkları karanlıkta parlamak için kendi yöntemlerini kullanıyorlar. Bunu yiyecek bulmak mı, birbirlerini bulmak mı, yoksa yenmekten korunmak için mi geliştirdikleri henüz bilinmiyor.