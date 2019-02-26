Dünya kömür devi Glencore şaşırttı: İklim için üretimini düşürecek

Dünyanın en büyük kömür ithalatçısı ve madencilik devlerinden Glencore beklenmeyen bir şekilde ‘Paris Anlaşması hedeflerini desteklemek için’ kömür üretimini düşüreceğini açıkladı. Kömürde ısrarcı üreticilerden Glencore’un açıklaması sembolik öneme sahip.

Fotoğraf: Reuters

İsviçre merkezli madencilik devi Glencore, açıklamasında şirketin kömür üretiminde düşüşe geçeceğini belirtti ve 2020 yılı itibarıyla ‘Paris Anlaşması hedeflerini destekleyen yeni ve uzun dönemli politik ve teknolojik gelişmeleri baz alan emisyon azaltım hedefleri oluşturacağını’ söyledi.

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Madencilik sektöründe birçok şirket, enerji dönüşümü dolayısıyla oluşabilecek atıl varlık riski yüzünden bu enerji kaynağından tümden vazgeçerken, Glencore kömür öngörülerinde ısrarcı tutumunu sürdürmüş ve daha birkaç ay önce buna benzer birçok şirket satın alımının devamı olarak Avustralya’daki iki kömür madeninin daha hisselerini satın almıştı.

Yıl sonu rakamlarıyla birlikte yapılan açıklamada yer alan taahhütler, şirketin 300’den fazla yatırımcıdan oluşan, emisyonu en yüksek şirketleri kapsayan ve 32 trilyon dolar likit yönetiminin gerçekleştiği ‘Climate Action 100+’girişimiyle olan ilişkisiyle de bağlantılı.

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Yakın zamanda kömür madeni satın almıştı

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analizi Enstitüsü Enerji Finansmanı Çalışmaları Direktörü Tim Buckley, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: ‘’Bu açıklama, kömür madenciliği ve termik santrallerle ilişkili şirketlerin üzerinde giderek artan yatırımcı, hükümet ve sivil toplum baskısını gösteriyor. Ancak bu açıklamanın, Glencore’un 2017 yılında, Rio Tinto’nun kömür sektöründen tamamen çekilmesi üzerine Yancoal ile birlikte Avustralya’nın Hunter Vadisi’nde bulunan kömür madeni satın alımından sonra yapıldığına dikkat çekmek gerekiyor.”

Rio Tinto, Marubenş, ITOCHU, Mitsu& Co, Mitsubishi, South 32 gibi başlıca madencilik şirketleri kömür üretiminden çekiliyor.

Glencore, 2017 yılında Hunter Vadisi’nde gerçekleştirdiği alımla halen Avustralya’nın en büyük ithalatçısı durumunda. Gerçekliği hakkında soru işaretleri olsa da dünyanın kömür devinin düşük karbonlu ekonomiye geçişe dair bir işaret vermesi, kömür endüstrisinin kaçınılmaz sona geldiğine dair şüpheleri ortadan kaldırıyor.

Avustralya-Asya Kurumsal Sorumluluk Merkezi İklim ve Çevre Direktörü Dan Gocher ise açıklamayı şu sözlerle değerlendiriyor: “Glencore’un önceki açıklamaları ve 2017 yılında Rio Tinto hisselerini satın aldığını göz önünde bulundurursak bu açıklama sıradışı bir ‘geriye dön’ emri. Glencore ve diğer madencilik şirketleri, yatırımcıların iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki ciddi tutumundan dolayı baskı altında.

Sektörün tutumunu değiştirecek

Glencore aynı zamanda Avustralya Mineral Konseyi (MCA) ve bağlı olduğu diğer kurumların tutumlarını inceleyeceğini taahhüt etti. Bu konuda yapılacak derinlemesine bir çalışma, MCA’nın tutumu ve Paris Anlaşması’nın hedefleri arasındaki tutarsızlığı ortaya koyacaktır. Glencore, MCA’nın en büyük kömür üreticisi üyesi olması sebebiyle, bu yapının kömürün geleceğine dair tutumunu da önemli ölçüde değiştirecektir’’