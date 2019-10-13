Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

Rusya’nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalyanın sahibi oldu. Elif Güneri ise 81 kilo klasmanında gümüş madalya kazandı.
69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya gelen Busenaz, rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.
Bu arada kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşan 21 yaşındaki sporcu, Barış Pınarı Harekatı’nı, asker selam vererek destekledi.
81 kilo finalinde Rus Zenfira Magomedalieva ile karşı karşıya gelen Elif Güneri ise rakibine yenilince podyumun ikinci basamağına çıktı.