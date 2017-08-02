Dünya IŞİD’i ve küresel ısınmayı, Türkiye ABD’yi tehdit olarak görüyor

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ABD merkezli araştırma şirketi Pew’ün yaptığı bir çalışma, Türkiye’de yaşayanların en büyük tehdit kaynağı olarak ABD’yi gördüğünü ortaya koydu.

38 ülkede 42 bin kişiyle yapılan araştırmaya katılanların yüzde 62’si IŞİD’i, yüzde 61’i iklim değişikliğini, yüzde 51’i siber saldırıları, yüzde 51’i küresel ekonominin durumunu, yüzde 39’u da Suriye ve Irak gibi ülkelerden gelen mültecileri tehdit olarak görüyor.

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Türklere IŞİD sorulmadı

Ancak araştırmada Türklere IŞİD’i tehdit olarak görüp görmedikleri sorulmadı. Bunun gerekçesi olarak da ülkedeki artan güvenlik endişeleri gösterildi.

Araştırma, Türkiye’de yaşayanların yüzde 72’sinin ABD’yi tehdit olarak gördüğünü ortaya koydu. Bu bilginin anlatımında kullanılan ‘darbe girişiminden bir yıl sonra’ ifadesi dikkat çekerken, bu oranın 2013’ten bu yana 28 puan artış gösterdiği belirtildi.

Türkiyelilerin ikinci sırada tehdit olarak gördüğü olgu ise, yüzde 64’le mülteciler oldu.

Dünya, IŞİD ve küresel ısınmadan endişeli

Başta Avrupa ve ABD olmak üzere 18 ülkede IŞİD en büyük tehdit olarak görülürken, küresel ısınma ve iklim değişikliği Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde başlıca endişe kaynağı oldu. Yüzde 89’luk oranla İspanya, iklim değişikliğini en büyük tehlike olarak gören ülke.