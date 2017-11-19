Dünya iklim zirvesinde cinsel taciz ‘felaketi’: 10 kişi şikayette bulunmuş

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Almanya’nın Bonn kentinde iki hafta süren ve 17 Kasım’da sona eren BM İklim Değişikliği Konferansı süresince en az 10 kişi cinsel tacize uğradıklarına dair şikayette bulundu.

Deutsche Welle’nin haberine göre, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sözcüsü Nick Nuttall, cinsel tacize uğradığı iddiasında bulunan kişilerin şikayetlerini polise ve BM’nin güvenlik personeline bildirdiklerini söyledi.

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Nuttall, şikayetçilerin dava açıp açmayacaklarıyla ilgili bir bilgi mevcut olmadığını da sözlerine ekledi.