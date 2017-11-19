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Dünya iklim zirvesinde cinsel taciz ‘felaketi’: 10 kişi şikayette bulunmuş

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Almanya’nın Bonn kentinde iki hafta süren ve 17 Kasım’da sona eren BM İklim Değişikliği Konferansı süresince en az 10 kişi cinsel tacize uğradıklarına dair şikayette bulundu.

Konferansa 190’dan fazla ülkeden 25 bininin üzerinde uzman, siyasetçi ve bürokrat katılmıştı.

Deutsche Welle’nin haberine göre,  BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sözcüsü Nick Nuttall, cinsel tacize uğradığı iddiasında bulunan kişilerin şikayetlerini polise ve BM’nin güvenlik personeline bildirdiklerini söyledi.

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Nuttall, şikayetçilerin dava açıp açmayacaklarıyla ilgili bir bilgi mevcut olmadığını da sözlerine ekledi.

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