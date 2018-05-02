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Yaramazlara biraz batar!

Dünya iki dakikalığına güzelleşti: Ayakkabısını çıkarıp çocuğa verdi, yola çorapla devam etti

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Samsun’da tramvayda yolculuk eden bir yurttaş, ayağında ayakkabısı bulunmayan bir çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan yurttaş yoluna çorapla devam etti.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre tramvayda yolculuk eden bir yurttaş, yolcular arasındaki bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti.

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Oturduğu yerden kalkan yurttaş, çocuğun yanına giderek sobhet etmeye başladı. Sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp çocuğa verdi.

Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan yurttaş, yerine dönüp çorapla yoluna devam etti.

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O onlar bir kişi tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Büyükşehir belediyesi görevlileri, teşekkür etmek istedikleri yurttaşa ve yardım etttiği çocuğa ulaşmaya çalışıyor.


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