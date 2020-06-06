Dünya genelinde corona vakaları hiç olmadığı kadar hızlı artıyor. Yedi günlük dönemde ortalama günlük vaka artışı 100 binin üzerinde.

Fotoğraf: Reuters

John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, nisan ayında günlük vaka artışı 100 binin üzerine çıkmamıştı. Ancak 21 Mayıs’tan beri dünya çapında kayda geçen vaka sayısının 100 binin altında olduğu yalnızca beş gün vardı. 3 Haziran’da ise günlük vaka sayısı 130 bin 400 olarak kayda geçti.

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Vaka sayısındaki bu rekor artış kısmen test saysının artışıyla açıklanabilse de henüz birçok ülkede gerçek vaka tablosunu ortaya çıkaracak test kapasitesine ulaşılmış değil.

Salgının erken dönemlerinde en çok etkilenen ülkeler olan Çin, Britanya, ABD, İtalya, İspanya ve Fransa’da yeni vaka sayılarında düşüş yaşanırken dünyanın başka birçok yerinde özellikle Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika’da yayılma hızı hala artıyor.

Libya, Irak, Uganda, Mozambik ve Haiti’deki veriler vaka sayısının her hafta ikiye katlandığını gösteriyor. Brezilya, Hindistan, Şili, Kolombiya ve Güney Afrika’da ise her iki haftada bir vakalar iki katına çıkıyor.

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus hafta içinde düzenlediği basın toplantısında özellilke Güney ve Orta Amerika’daki vaka artışlarının endişe verici olduğunu belirtmişti. Toplantıda Güney ve Orta Amerika’da henüz vaka sayısında pik aşamasını görmedikleri de belirtildi.

Çin’de geçen yıl aralık ayının sonunda ortaya çıkan corona virüs vakaları bugün itibariyle dünyada 6.8 milyona ulaşırken, 399 bin kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.