Dünya futbolu durdu; bir tek onlardan ‘gol sesi’ geliyor

Covid-19 nedeniyle birçok etkinlik gibi spor dünyasının organizasyonları da ucu açık bir mola verdi. Maçların oynanmadığı futbol liglerinde sezonun tamamlanıp tamamlanamayacağı veya ne zaman bitirilebileceği tartışılıyor.

İngiltere’nin Premier Ligi, İspanya’nın La Ligası, Almanya’nın Bundesligası gibi dünyanın dört bir yerinde izlenen liglerden ‘gol sesi’ çıkmazken maçların oynandığı ligler de var. Belarus, Tacikistan, Nikaragua ve Burundi’de ligler sürüyor; Tayvan’da ise pazar günü başlayacak.

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Fotoğraf: Reuters

Avrupa’nın maçların oynandığı tek ligi Belarus’ta, salgının başladığı ilk döneme göre tribüne giden taraftar sayısı düşse de hala giden var. Tribünlerde maskeli taraftarlar görmek mümkün. Gitmeyenler de evlerinden takımlarını destekliyor. Dynamo Brest gibi bazı takımların taraftarları kendilerini temsilen tribünlere ‘mankenler’ yerleştiriyor.

10 ülke Belarus liginin yayın haklarını satın aldı

Dünyanın futbol açlığı normalde çoğu kişinin takım adını bile bilmediği ülke futbolunun popülaritesini artırdı. 3 bine yakın vakanın olduğu, Belarus’un futbol federasyonu, birinci ligin yayın haklarını, İsrail, Rusya ve Hindistan’ın da aralarında olduğu 10 ülkeye sattı.

Fotoğraf: Diriangén Futbol Kulübü

Sokağa çıkma yasağı uygulamayan Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da da lig sürüyor. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Futbol federasyonunun genel sekreteri Jose Maria Bermudez, dünyadaki taraftarların 10 takımlı ligi izlediğini hatta bahis oynadığını söylüyor.

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‘Hastalığı düşünmekten oyuna odaklanamıyoruz’

Deportivo Las Sabanas takımının kalecisi Carlos Mosquera ise ülkede fazla vaka olmasa da virüs kapma endişesi taşıdıklarını belirterek, “Oyuna odaklanamıyoruz aklımızda sürekli hastalık riski var. Oyunculara dokunmaya çekiniyoruz” diyor.

Şampiyonluğa oynayan, ülkenin en eski kulübü Diriangén’in oyuncuları da sağlıkları için endişeleniyor ve seremoniye eldiven ve maskeyle çıkıyor.

Tacikistan’da da maçlar Nikaragua’da olduğu gibi seyircisiz oynanıp yayınlanıyor. Futbolseverler tribüne gitmese de takımlarını izleme şansını buluyor.

Afrika ülkesi Burundi’nin futbol federasyonunun başkanı Ndikuriyo Reverien ise ülkede virüs yayılmadığı için ligin sürdüğünü, yayılırsa durdurulacağını söylüyor. Oyunculardan maç öncesinde mutlaka ellerini yıkamaları, gol sevinci sırasında birbirlerine sarılmamaları, el sıkışmamalarını ve hakemle mesafeli olmalarını istediklerini belirten Reverien, “Sağlık bakanlıyla koordineli çalışıyoruz” diyor.

Tayvan ise bu pazar günü yeni sezonun başlayacak futbol ligini askıya almadı.