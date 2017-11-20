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‘Dünya düzdür’ konferansında konuşuldu: Buz ile çevrili bir diskteyiz

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Dünyanın düz olduğuna inan insanlar ‘Uluslararası Düz Dünya Konferansı’ adı verilen toplantıda bir araya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletindeki konferansta 400 katılımcı vardı.

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Fotoğraf: BBC

Habertürk’ün haberine göre,  etkinlikte ‘NASA ve diğer uzay yalanları’, ‘Bilimsel yöntemle düz dünya’, ‘Bilimin yaygın yalanlarına uyanmak’ ve ‘Küreyi test etmek’ gibi konu başlıkları tartışıldı.

Konferansta “Gezegenin bir buz duvarı ile çevrili bir disk olduğu” ve “NASA’nın ve diğer bilimsel kurumların, dünyanın sahte resimlerini yayımladığını, dünyanın düz olduğu gerçeğinin halktan saklandığı” iddia edildi.

Bir sonraki ‘Uluslararası Düz Dünya Konferansı’, 15-16 Kasım 2018’de Denver’da yapılacağı açıklanırken, konferansa bin 500 katılımcının gelmesinin beklediği açıklandı.

 

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