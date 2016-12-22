Dünya çökerken: Kayalıklara oturan gemiden sızan 50 ton yakıt Çeşme kıyılarında tabaka oluşturdu

İzmir’in Çeşme ilçesinde kayalıklara oturan gemiden sızan 50 ton yakıt Paşa Limanı ve Ilıca sahillerinde kalın bir tabaka oluşturdu.

Taşıdığı orkinosları Japonya’ya götürmek üzere yola çıkan ‘Lady Tuna’ isimli gemi, balıkçı teknelerine çarpmamak için Pırasa Adası yakınlarında karaya oturdu.

Gövdesinde yırtık oluşan gemiden denize 50 ton yakıt sızdı. Sızan yakıttan daha fazla bölgenin zarar görmemesi için geminin etrafı bariyerlerle çevrildi.

Ancak bu önlem işe yaramadı ve fırtınanın etkisiyle sızan yakıt kıyılara kadar ulaştı.

Sızan yakıttan, en çok etkilenen yer Paşa Limanı bölgesi oldu. Kıyıya yakın bölgelerde yaşayan deniz canlılarının da kalın yakıt tabakasından etkilendiği belirtildi.

Yakıtı temizlemek için yapılacak çalışmaların 15-20 gün sürebileceği bildirildi.