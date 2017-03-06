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Dünya çökerken: Çevre kirliliği her yıl beş yaşın altındaki 1.7 milyon çocuğu öldürüyor

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çevre kirliliğinin her yıl beş yaşın altındaki 1.7 milyon çocuğun ölümüne yol açtığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

WHO’nun raporunda, hava kirliliği, mikroplu su ve sıhhi tesisatın yetersizliğine işaret edildi.

Ölümlerin önlenebilir olduğu ifade edilen raporda, ölüme yol açan nedenler arasında ishal, sıtma ve zatürrenin başı çektiği belirtildi.

Hava kirliliğinden çocukların anne karnındayken etkilenmeye başladığı ve ileride kalp yetersizliği, beyin kanaması ve kanser gibi hastalıkların çıkmasında da rol oynadığı ifade edildi.

WHO Genel Direktörü Margaret Chan, çevre kirliliğinin özellikle küçük çocuklar için ölümcül sonuçlara yol açtığını belirterek, “Kirli havaya, kirli suya karşı organları savunmasız ve bağışıklık sistemleri yeterince gelişmemiş, özellikle küçük çocuklar için çevre kirliliği ölümcül oluyor. Buna evdeki sigara dumanı bile dahil” dedi.

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