Dünya çocuklarından iklim değişikliği için okul grevi

Dünyanın dört bir yanındaki binlerce öğrenci iklim değişikliğini protesto etmek amacıyla sınıflarını terk ederek ‘grev’ yaptı. Türkiye’de de İstanbul, Ayvalık, Muğla ve İzmir’in aralarında olduğu merkezlerde öğrenciler sokaktaydı.

BBC’deki habere göre siyasetçileri iklim değişikliği konusunda harekete geçirmek amacıyla parlamento önünde eylem yapan 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg’den esinlenen dünya çocukları sokağa döküldü.

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Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Thunberg’in izinden giden 100’e yakın ülkenin çocukları yaşadıkları yerleşim birimlerinde renkli görüntülere neden oldu.

Sosyal medya aracılığıyla ‘örgütlenen’ öğrenciler eylem günü olarak ilan ettikleri 15 Mart Cuma Günü’nde başta siyasetçiler olmak üzere ‘büyüklerine’ iklim değişikliği konusunda gerekli adımları atmaları yönünde çağrı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Fransa’nın başkenti Paris’teki öğrenciler ”Bankalar geleceğimizi kirletiyor onları kapatın” yazılı dövizle mesaj gönderirken Britanyalı öğrenciler ”Geleceğimizi yakmayın” diye haykırdı. Avustralya’nın Sydney kentindeki öğrenciler ‘‘Sessiz kalmayacağız” (üstte) yazılı dövizler taşıdı.

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Fotoğraf: Reuters

Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan öğrenciler de ‘‘İklim değişikliği anlaşmasından kaytarmak okuldan kaytarmaktan kötüdür” (üstte) mesajıyla dünya liderlerine çağrı yaptı.

Fotoğraf: 350 Türkiye

İstanbul Bebek Parkı’nda toplanan çocuklar da ”Çevre dostu ol geleceğimizi kurtar”, ”Gelecek Bizim Dünya Bizim” yazılı dövizlerle iklim değişikliğine dikkat çekti.

Bazı ülkelerin eğitim bakanları çocukların derse girmemesinden duydukları endişeyi dile getirdi. Avustralya Eğitim Bakanı Dan Tehan ‘‘Çocukları derse girmemeleri konusunda cesaretlendirmemeliyiz” derken Britanya Eğitim Bakanı Damian Hinds de böyle düşündüğünü ifade etti.

2015’te Paris’te kabul edilen Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmayı 1.5 derecede sınırlandırmayı hedefliyor.

Bunun için 2030 yılına kadar karbon salınımlarının yarıya indirilmesi, yenilenebilir kaynakların ise yüzde 60 oranında artırılması öngörülüyor. Türkiye ve Rusya, G-20 içerisinde yer alıp Paris anlaşmasını onaylamayan iki ülke.

