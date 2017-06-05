Dünya Çevre Günü’nde çevrenin hali

Dünya Çevre Günü’nde çevre manzaralarında değişen pek bir şey yok. Hindistan’da bir adam, suyun üzerindeki yığının içinde plastik şişeleri ayıklıyor. (REUTERS/Ajay Verma)
Yaramazlara biraz batar!
Mayıs ayında en az 146, yılın ilk beş ayında ise en az 741 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.
CHP ve HDP’li 29 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rakka operasyonunun başlayacağı tarihi salı günü duyuracaklarını açıkladı.
ABD, Körfez’de yedi ülkenin diplomatik tecrite aldığı Katar’a ‘övgü yağdırdı.’ Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya ve Maldivler bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan iki hafta içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti. Katar’a yöneltilen suçlama Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere destek olması. […]
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Almanya’nın çekilme kararı alacağı İncirlik Üssü krizinin ardından Alman yetkililerin Konya’daki NATO üssünü ziyaret edebileceklerini belirterek, ‘Türkiye karşıtı’ vekillerin gelmemesini istedi.