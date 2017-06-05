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Yaramazlara biraz batar!

   
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Dünya Çevre Günü’nde çevrenin hali


Dünya Çevre Günü’nde çevre manzaralarında değişen pek bir şey yok. Hindistan’da bir adam, suyun üzerindeki yığının içinde plastik şişeleri ayıklıyor. (REUTERS/Ajay Verma)

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