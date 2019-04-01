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Yaramazlara biraz batar!

Dünya basınında 31 Mart seçimi: ‘Erdoğan’ın iktidarına darbe’

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili haber ve yorumlar tüm dünya basınında önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, İngiliz Guardian gazetesinin haberinde “Bu seçimler Erdoğan’ın 16 yıllık iktidarı için bir referanduma dönüştü ve ülkedeki ekonomik durum Erdoğan’a olan halk desteğini azaltmaya başladı” dendi.

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İlk sonuçlar AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana aldığı ilk önemli yenilginin işaretleri” yorumunu yapan gazete, Türkiye’de son ekonomik koşulları ve AKP’nin beka meselesine odaklanan kampanya stratejisini özetledi. Guardian, muhalefetin, enflasyon ve artan işsizlik nedeniyle AKP’li seçmenin yönünü başka tarafa çekmesi umutlarının boşa çıkmadığı yorumunu yaptı.

Financial Times gazetesi de seçimle ilgili haberinde iktidar ittifakının oylarının yüzde 50’den fazlasını aldığı için rahatlamış olabileceğini belirtirken “Ama şehirleri kaybetmek, karlı anlaşmalar ve iş imkânları dâhil bu şehirlerle birlikte gelen himaye ağının kontrolünü de kaybetmek anlamına gelir” dedi.

‘Büyük bir gerileme’

Amerikan New York Times gazetesi de ilk sonuçların Erdoğan’ın ‘Ankara ve İstanbul’u kaybettiğine’ işaret ettiğini belirtip bu sonuçların Erdoğan’ın iktidarı için büyük bir gerileme olarak görülebileceğini yazdı. New york Times’ın haberinde de kampanya süreci, ekonomik durum ve büyük şehirlerin Erdoğan açısından önemi okurlara özetlendi. Gazete Türkiye’nin ABD ile yaşadığı sorunları da hatırlattı.

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Le Monde: Büyük darbe

Fransız Le Monde gazetesi de AKP’nin Ankara’yı kaybetmesi ve ilk sonuçlara göre İstanbul’u da kaybetme riski olmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarı için ‘bir darbe’ olarak yorumladı. Gazete “Devasa bir başkanlık sarayı inşa ettiği başkentteki yenilgisi, AKP’nin 2002’de iktidar gelmesinden bu yana her seçimi kazanan Erdoğan için büyük bir başarısızlığa işaret ediyor” dedi.

SON HABERLER

İstanbul’da Yıldırım ve İmamoğlu başa baş

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Bursa’da AKP’li Aktaş kazandı

Bursa’da oyların yüzde 28.5’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Alinur Aktaş yüzde 49.82 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mustafa Bozbey yüzde 46.6 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

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