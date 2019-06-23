Dünya basını oradaydı: İmamoğlu oyunu izdiham altında kullandı

‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, yenilenen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde oy vermek için gittiği Haldun Taner İlkokulu’nda hem basının hem de vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle oyunu izdiham altında kullandı.

Sandığa eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte, saat 12.16’da gelen İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtlarken aşırı ilgi ve izdiham nedeniyle zor anlar yaşadı.

Reklam

İmamoğlu ve ailesi, gazetecilerin ve vatandaşların yoğun ilgisi sonucu yaşanan izdiham nedeniyle okuldan güçlükle ayrılabildi. çok sayıda yabancı gazetecinin de oy kullanma merkezinde olması dikkat çekti.