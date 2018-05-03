Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Türkiye 150’nci sıraya geriledi, 30 yılın en kötüsü

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Uluslararası sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde açıklanan küresel basın özgürlüğü endeksine göre Türkiye, 180 ülke içerisinde 157’nci sırada yer aldı.

RSF’nin raporuna göre Türkiye’de basın özgürlüğü, son 30 yılı aşkın dönemin en kötü seviyelerine geriledi.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre raporda şu ifadelere yer verildi: “Gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi konumunda bulunan Türkiye, bu yılki endekste de iki sıra geriledi. Bir yıldan uzun süre yargılama olmaksızın gözaltında tutulan gazeteciler topluca yargılandı ve Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle bağlantılı olmakla suçlandılar. Neredeyse iki yıldır yürürlükte olan olağanüstü hal yönetimi sayesinde yetkililer çok sesliliği neredeyse tamamen ortadan kaldırmış durumda. Bu sayede anayasa değişikliğinin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iktidarını sağlamlaştırmasının önü açıldı. Artık ülkede hukukun üstünlüğü bir hatıradan ibaret. Ocak 2018’de Anayasa Mahkemesi’nin iki gazetecinin (Şahin Alpay ve Mehmet Altan) tahliye edilmesi yönünde karar almasına rağmen bu kararın uygulanmamış olması, durumu özetliyor.”

RSF raporunda 2017’ye kıyasla en büyük gerilemeyi kaydeden ülkeler ise Avrupa’dan.

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Malta bir yıl öncesine göre 18 sıra birden gerileyerek 65’inciliğe düştü. Kuruluşun raporunda “Gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın bombalı saldırıyla öldürülmesi, Maltalı gazetecilerin rutin olarak maruz kaldıkları yargı usulsüzlükleri ve tehditler üzerindeki sis perdesini araladı” dendi.

Caruana Galizia’nın yıllardır ölümle tehdit edildiği ifade edilen raporda, gazeteci aleyhinde açılmış toplam 47 davanın bulunduğunu da aktardı.

Slovakya ise bu yılki endekste 10 basamak gerileyerek 27’nci sırada yer aldı. RSF, ülkedeki organize suç şebekeleriyle ilgili haberler yapan 27 yaşındaki gazeteci Jan Kuciak’ın öldürülmesine dikkat çekti.

Çek Cumhuriyeti ve Sırbistan da sırasıyla 11 ve 10 basamak gerileyen Avrupa ülkeleri olarak dikkat çekti.