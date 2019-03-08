Dünya Bankası’nın kadınlara fırsat eşitliği listesi: Türkiye 85’inci

Dünya Bankası’nın kadınlara fırsat eşitliğini sağlama kıstasına göre yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye 85’inci sırada yer aldı.

Eşitlik tablosunda bazı ülkelerin oranları. Grafik: BBC Türkçe

Dünya Bankası ‘Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk’ başlıklı rapor 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların ülkelere göre kıyaslamalı hak kazanımlarını ele aldı. Çalışmada, 10 yıllık mali ve yasal gelir eşitsizlik verileri, seyahat özgürlüğü, annelik, aile içi şiddet ve varlık yönetimi hakları gibi konulardaki düzenlemelere bakıldı.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göredünya genelinde, erkek ve kadınlara yasal olarak yüzde 100 eşit haklar veren ülke sayısı sadece altı. Bu ülkeler Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç. Kadınlar için eşit uygulanması gereken hak ve düzenlemelerin yüzde 79.38’ini karşılayan Türkiye 187 ülkenin bulunduğu listede 85’inci.

Avrupa ve Orta Asya’da ortalama yüzde 84.7 olan eşitlik yüzdesi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yüzde 47.3’e düşüyor. ABD yüzde 83.75’lik oranıyla ilk 50 ülke arasına yok. Rusya ve Çin ise Türkiye’nin gerisinde.

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan ise yüzde 25.6 ile son sırada.

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