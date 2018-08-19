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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Bankası’nın eski başekonomisti: Türkiye IMF’ye başvurmak zorunda kalacak

Dünya Bankası’nın eski başekonomisti Sweder van Wijnbergen Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvurmak zorunda kalacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı. Bu durumun ülkedeki yüksek cari açık ve dış borç nedeniyle ciddi bir ekonomik krize dönüşebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

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Türkiye’nin ekonomik çalkantıya karşı yeni yatırım ve kredi bulması gerektiği tüm uzmanlarca dile getirilirken, uluslararası finans dolaşımının en önemli kaynağı sayılan IMF’ye başvurup başvurmayacağı da ekonomi kulislerinde tartışma konusu.

Son olarak Alman hükümetinin IMF’ye başvurması için Türkiye’yi ikna etmeye çalıştığını öne sürülmüştü. Bu seçeneği reddeden Türk hükümetiyse ülke içinde alınan farklı önlemlerle kurdaki dalgalanmayı dindirmeye, yurt dışından yatırım çekerek de döviz ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

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BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Türkiye’deki bu ortamın yabancı yatırımcıya uygun bir iklim olmadığınu savunan Van Wijnbergen Türkiye’nin bugünki durumunu 1980’lerde Latin Amerika’daki popülist yönetimlere benzetiyor.

Hollandalı uzman, “Dünya Bankası’ndaki deneyimlerimden biliyorum; tüm otokratik rejimler bir süreliğine çok iyi görünüyor” dedi.

Latin Amerika ülkelerinin de ekonomiyi dış borçla finanse ettiklerini ve sonunda sermaye kaçışına neden olduklarını söyleyen eski Dünya Bankası yetkilisi, bu nedenle ‘suyun üzerinde kalabilmek için garip kararlar aldıklarını’ söyledi.

Arjantin’in emeklilik fonlarına el koymasını buna örnek gösteren van Wijnbergen, “Erdoğan’ın yapacağı da buna benzer şeyler” diye konuştu.

Latin Amerika ülkelerinin son çare olarak IMF’ye başvurmak zorunda kaldıklarını anımsatan uzman, Türkiye’nin de bu yolu izleyeceği görüşünde.

Ankara’nın ‘IMF seçeneğinin gündemde olmadığı’ yönündeki açıklamalarını anımsatan Hollandalı profesör, “Latin Amerikalılar da bunu söyler, bayrak sallayıp ‘Teslim olmayacağız’ derdi. Ama zamanı geldiğinde bunu yapmaları gerekecek” dedi.

 

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