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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 500 milyon avro finansman

Dünya Bankası kentlerde sürdürülebilir kalkınma için Türkiye’ye 500 milyon avro finans verilmesini onayladı.

Dünya Bankası tarafından cuma günü yayınlanan bültene göre finansman toplu ulaşım, su dağıtımı, atık yönetimi, enerji verimliliği, itfaiye hizmetleri ve sosyal hizmetler alanındaki belediye yatırımlarında kullanılacak.

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Dünya Bankası’nın Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame şunları söyledi: “Türkiye’nin büyüyen kentleri giderek artan iklim ve felaket riskleriyle karşı karşıya. Bu riskler Türk vatandaşlarının yaşamının iyileştirilmesi ve hizmetlerin ulaştırılması için geniş bir yelpazede sürdürülebilir ve dayanıklı altyapı gerektiriyor.”

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