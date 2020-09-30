Dünya Bankası’ndan 12 milyar dolarlık ‘corona’ aşısı planı

Dünya Bankası, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 aşısı hazır olduğunda yeterli miktarda temin edebilmesi için 12 milyar dolarlık mali yardım planı hazırladı.

Fotoğraf: Biontech

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, bunun 160 milyar dolarlık Covid-19 mali yardım planına bir ilave destek olduğunu belirtti.

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Amaç yoksul ya da orta gelirli ülkelerin aşı temini için desteklenmesi ve zengin ülkelerle eşit şartlara getirilmesi.

Ayrıca aşıların sağlık ve diğer öncelikli sektör çalışanlarına dağıtılması da sağlanacak.

Malpass, yönetim kurulunun planı ekim başı gibi değerlendirmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

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ABD’den 3 milyar dolar

ABD hükümeti, Britanyalı AstraZeneca Plc, ABD’li Pfizer Inc. ve Alman BioNTech SE şirketlerinin üzerinde çalıştıkları aşıdan yüz milyonlarca doz satın almak için 3 milyar doların üzerinde para vermişti.