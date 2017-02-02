Dünya Bankası, Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü: Satın alma gücü düşebilir

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2017 yılındaki büyüme tahminini düşürdü.

Dünya Bankası, bugün yayınlanan ‘Türkiye Düzenli Ekonomi Notu’nda Türkiye’nin bu yıl ekonomik büyüme tahminini 0.3 puan indirerek yüzde 2.7’ye düşürdü.

11 Ocak’ta yayımlanan Küresel Ekonomik Beklentiler (GEP), Türkiye için ekonomik büyümenin 2017’de yüzde 3’e çıkacağı öngörüsüne yer verilmişti.

Güvenlik endişelerine dikkat çekildi

Raporda büyüme tahmininin düşürülmesiyle ilgili olarak şirketlerin bilançolarının kötüleşebileceği ve özel yatırımların zayıflayabileceği uyarısı yapılırken, “Güvenlik endişeleri Rusya ile iyileşen ilişkilere rağmen hem Avrupa hem de Rusya’dan turist ziyaretlerini sınırlamaya devam edebilir” dendi.

‘Satın alma gücü erozyona uğrayabilir’

Banka, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğinin gündeme gelmesiyle birlikte dolar üst üste tarihi zirveyi görmesine de değinerek, “TL’deki değer kaybı tüketici fiyatlarına daha fazla yansıyabilir ve hane halklarının satın alma güçlerini erozyona uğratabilir” dedi.

Merkez Bankası’na faiz artırımı çağrısı

Türk lirasındaki değer kaybının enflasyon üzerindeki olası etkilerine dikkat çekilen raporda, bunun Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yükseltmeye zorlayacağı uyarısında bulunuldu. Merkez Bankası’nı faiz artırımına çağıran Dünya Bankası, bunun liradaki değer kaybının önüne geçebileceği ve finansal istikrarı sağlayabileceği yorumuna yer verdi.