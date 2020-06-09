Dünya Bankası, Türkiye tahminini yüzde 3.8 küçülmeye çevirdi

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için yıl sonu tahminini yüzde 3.8 daralma olarak revize etti.

Fotoğraf: Reuters

Banka, Türkiye için corona virüs öncesinde yüzde 3 olarak açıkladığı 2020 büyüme tahminini nisanda yüzde 0.5’e çekmişti.

Reklam

Türkiye için 2021 büyüme tahmini ise yüzde 5 olarak güncellendi.

Dünya Bankası’nın dün yayınladığı rapora göre dünya genelinde gayrisafi hasıla daralması ise yüzde 5.2 olarak tahmin edildi.

Kuruluş, corona virüse ilişkin belirsizliğin ve iş dünyasına ilişkin tecrit önlemlerinin devam etmesi halinde kürsel ekonomide büyüme tahminini aşağı yönlü revize edebileceğini de belirtti.

Reklam

Türk ekonomisi salgının piyasalarda etkisini tam olarak göstermediği ilk çeyrekte yüzde 4.5 ile beklentilerin altında büyümüştü.

Reuters’ın 14 kurumun katılımıyla düzenlediği ankete göre ekonominin bu yıl yüzde 0.75 küçülmesi beklenirken, derecelendirme kuruluşu Moody’s bu rakamı yüzde 5 tahmin ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise yılın büyümeyle kapatılacağı görüşünde.