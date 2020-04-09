Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3’ten yüzde 0.5’e düşürdü

Dünya Bankası Türkiye ekonomisi için 2020’ye yönelik büyüme tahminini corona virüsü öncesinde açıkladığı yüzde 3’den yüzde 0.5’e düşürdü.

Fotoğraf: Reuters

Dünya Bankası’nın raporuna göre, Covid-19’un etkisi hızla artıyor ve Türkiye’de büyümeyi ve hanehalkının gelirini düşürmesi bekleniyor.

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Rapora göre, küresel ticarette aksama, sermayenin güvenli limanlara yönelmesi ve hızla artan risk primi, Türkiye’nin ihracatını ve turizmini, finansmana erişimi, para birimi istikrarını ve enflasyonu etkileyecek.

Dünya Bankası belirsizlikler göz önüne alındığında, daha olumsuz bir sonucun mümkün olduğunu ifade etti.