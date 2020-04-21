Dünya Bankası, G20 ülkelerini uyardı: Yoksul ülkelerin gıda güvenliği tehlikede

Dünya Bankası, G20 ülkelerini Covid-19 salgını nedeniyle gelir seviyesi düşük ülkelerin gıda güvenliğinin tehlikede olduğu konusunda uyardı ve küresel işbirliği çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Dünya Bankası’nın gelişim politikalarından sorumlu Mari Pangestu, salgın döneminde ihtiyaç durumundaki ülkelerde gıda krizinin önüne geçilmesi için acil adımlar atımlası gerektiğini belirtti.

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G20 ülkelerinin tarım bakanlarıyla düzenlediği online görüşmede Pangestu, küresel tahıl üretiminin ve stokların gayet yüksek miktarda olduğunu hatırlatarak, “İhracat kısıtlamalarından, gereksiz ithalat sınırlandırmalarından ve stoklamadan kaçının” dedi.

‘G20 ülkelerinin atacağı adımlar küresel ölçekte etkili’

Pangetsu, koordineli ulusal hamleler, uluslararası işbirliği ve tarımsal üretim için ek fonlarla gıda güvensizliği ve beslenme yetersizliklerinin en aza indirebileceğini söyledi.

Pangetsu, sözlerine şöyle devam etti: “Küresel ölçekte gıda tarımının çoğu G20 ülkelerinin elinde. Dolayısıyla bu ülkelerin atacağı adımlar dünya çapında etkili olacaktır.”

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24 milyondan fazla insan gıda sıkıntısı çekiyor

1930’lardan bu yana en kötü ekonomik resesyonlardan birine yol açan Covid-19 salgınına ek olarak Afrika, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya ülkelerinin çoğu son 10 yılın en büyük çekirge istilasıyla boğuşuyor.

Tarım arazilerini ve ekinleri yok eden çekirge istilası, şimdiden 24 milyondan fazla insanın gıda güvenliğini tehlikeye atarken, 12 milyondan fazla kişiyi de evlerini ve arazilerini terk etmek zorunda bıraktı.