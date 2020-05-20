Dünya Bankası: ‘Corona’ nedeniyle 60 milyon insan aşırı yoksulluğa itilebilir

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, corona virüsünün yarattığı koşullar nedeniyle dünya genelinde 60 milyon kadar insanın ‘aşırı yoksulluğa’ itilebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Küresel ekonominin yüzde 5’e kadar küçülebileceğini belirten Malpass şöyle konuştu: “Milyonların geçim kaynağı yok oldu ve dünya genelindeki sağlık sistemleri baskı altında. Tahminimiz, 60 milyon kişinin aşırı yoksulluğa itileceği yönünde. Bu durum, yoksulluğu azaltma programlarında üç yıldır elde ettiğimiz tüm kazanımların yitirilmesi demek.”

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Dünya Bankası aşırı yoksulluğu kişi başına günlük 1.9 dolardan az (12.90 lira) bir parayla yaşamak olarak tanımlıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 70’ine ev sahipliği yapan 100 ülkeye acil yardım yapıldığını, ancak bunun yeterli olmayacağını söyleyen Malpass, ticari bankaların, yoksul ülkelerin borçlarını ertelemekte temkinli davranmasını da eleştirdi.