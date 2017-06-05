Dünya Bankası, büyüme tahminlerini yükseltti: Türkiye çabuk toparladı

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik büyüme tahminlerini yükseltti.

BloombergHT’de yer alan habere göre Dünya Bankası, ‘Küresel Ekonomik Beklentiler (GEP)’ raporunun Haziran 2017 sayısını yayınladı.

Rapora göre Türkiye’nin bu yılki büyüme beklentisi 0,5 puanlık artışla yüzde 3.5’e yükseltildi. Türkiye’nin 2018 ve 2019 büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 3.9 ve yüzde 4.1’e revize edildi.

Dünya Bankası’nın Türkiye’ye ilişkin büyüme beklentileri ocak ayında yayınlanan bir önceki GEP raporunda, 2017 için yüzde 3, 2018 için yüzde 3.5 ve 2019 için yüzde 3.7 olarak belirlenmişti.

‘Türkiye darbe girişiminden sonra hızla toparlandı’

Türkiye’nin büyüme beklentileri en fazla yükseltilen ülke olduğu belirtilen raporda, ekonomide geçen yıl yaşanan yavaşlamada, başarısız darbe girişiminin yanı sıra Rusya’nın uyguladığı yaptırımlar ile yüksek enflasyonun rol oynadığı vurgulandı.

Buna karşın son verilerin ekonomik toparlanmanın sürdüğüne işaret ettiği kaydedilen raporda, “Türkiye’nin büyüme tahminleri, ekonominin başarısız darbe girişiminin ardından beklenenden hızlı toparlanması nedeniyle yukarı revize edildi” dendi.