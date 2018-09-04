Dündar’dan Bursalı’nın suçlamalarına yanıt: Cemaat taktiği

Can Dündar, kendisini ve Ahmet Altan’ı ‘FETÖ’ ve ‘AKP destekçisi’ olmakla suçlayan Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı’yı ‘FETÖ’nün taktiğini benimseyip AKP’ye destek olmakla itham etti.

Bursalı, bugünkü yazısında Taraf gazetesinin tutuklu eski genel yayın yönetmeni Ahmet Altan’ın kaleme aldığı denemelerin Cumhuriyet’te yayınlanmasını köşesine taşımıştı. Bursalı yazısında, Altan’ı ‘Taraf adındaki bir operasyonel kâğıdın yönetmenliğini ve tetikçiliğini yapmak’ ve ‘AKP iktidarına destek olmak’la itham ediyordu. Ergenekon, Balyoz ve Odatv davalarını da değerlendiren Bursalı’nın iddiaları arasında dönemin Cumhuriyet yayın yönetmeni Dündar ve Altan’ın ‘FETÖ’nün polis ve yargı operasyonlarıyla fikir birliği içerisinde olmaları’ da yer alıyordu.

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Bursalı yazısında “Gazetenin başına getirilen Can Dündar da bu fikir birliğinin ortaklarından biriydi. Ve bu operasyonel fikir birliğinin en büyük ortağı, destekçisi ise AKP iktidarıydı. İttifakın büyüklüğünü ve gücünü görüyor musunuz?” ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu suçlamalara bugün Can Dündar’dan yanıt geldi. Dündar, Twitter üzerinden verdiği yanıtta, Bursalı’nın kullandığı yöntemin ‘FETÖ’ tarafından benimsenip AKP tarafından desteklendiğine işaret etti.

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Dündar şöyle yazdı: “Hapisteki bir yazarı yargısız infaz etmek, diğerlerini ihbar etmek, hiçbir farklı fikre tahammül edememek. Bunun kökenlerine inersek: Bir dönem Cemaat’in taktiğiydi bu. Bugün bu tavrın en büyük ortağı, destekçisi AKP iktidarıdır. İttifakın büyüklüğünü görüyor musunuz?”