Dündar, Cumhuriyet’i düzeltti: Yapmayın arkadaşlar, Atatürk’ün böyle bir kaydı yok

Gazeteci Can Dündar, bir dönem yayın yönetmeni olduğu Cumhuriyet gazetesinin “Atatürk’ün kendi sesinden Selanik türküsü” başlıklı haberini ‘düzeltti’.

MİT TIR’ları davası nedeniyle yargılanan ve hakkında yakalama emri bulunan Dündar geçen yılın haziran ayından beri Almanya’da yaşıyor.

Dündar şu anda, yayına başlamadan Türkiye’de sansürlenen ‘ozguruz.org’ sitesinin genel yayın yönetmeni.

Cumhuriyet’in haberinde şu ifadeler yer aldı: “Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi sesinden Selanik türküsünü söylediği kaydı Tarık Akan’ın arşivinden çıktı. Bir Alman plak şirketi, hediye olarak, Atatürk’e, ufak ve otomatik bir kayıt makinesini gramofonu ile beraber hediye etmişti. Gazi bazen sevdiği arkadaşları ile bazen de yalnız kaldığı zamanlar şarkılar söylüyor veya dinliyordu.”

Dündar gazetesini şöyle düzeltti: “Yapmayın arkadaşlar. Atatürk’ün böyle bir kaydı yok. Türküyü söyleyen, kameramanımız Murat…Ricam üzerine belgeselimiz için seslendirmişti.”

Yapmayın arkadaşlar.

Atatürk'ün böyle bir kaydı yok. Türküyü söyleyen, kameramanımız Murat…Ricam üzerine belgeselimiz için seslendirmişti. https://t.co/4xulFffpPh — Can Dündar (@candundaradasi) March 26, 2017