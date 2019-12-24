Dün Uzungöl bugün Akbük: Kaçak ev ve kafeler yıkılıyor

Muğla’da bulunan Gökova Körfezi’ndeki dünyaca ünlü Akbük Koyu’nda kaçak olduğu tespit edilen 10 projenin yıkımı başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos’ta Muğla’ya giderek incelemeler yapmış, daha sonra imar planına aykırılıkları bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durdurulmuştu.
Gökova Körfezi’nde 35’e yakın motel, pansiyon, market, restoran ve kafenin bulunduğu koyda imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen 10 projenin yıkım işlemine bugün başlandı.
İki gün sürecek
Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri, jandarma gözetiminde öğle saatlerinde Menteşe Belediyesi’ne ait iş makineleriyle kaçak yapıların bulunduğu alana gitti. Yıkım çalışmalarının iki gün süreceği öğrenildi. Akbük’te eylül ayında 16 bina yıkılmıştı.
4 bine yakın bina yıkılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre, ‘imar barışı’na aykırı yapı sayısında Muğla ilk sırada yer alıyor. Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer’de toplam 3 bin 800 yapı yıkılacak.
Trabzon’da da Karadeniz’in turizm merkezleriden olan Uzungöl’de bulunan kaçak yapılar yıkılıyor.