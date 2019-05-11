Dün gözaltına alınan üç gazeteciden biri bugün serbest bırakıldı

Gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tunççelik ve Canan Coşkun dün akşam gözaltına alındı. Bir haberi nedeniyle verilen tazminat cezasına ilişkin tebligatın ulaşmaması nedeniyle geceyi karakolda geçiren Coşkun, bu sabah hakim karşısına çıktı ve para cezasının ödenmesiyle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Kuray, Mısır Çarşısı’nda açlık grevlerine dikkat çekmek için yapılan eylemi takip ederken, Tunççelik ise Bakırköy Hapishanesi önündeki Barış Anneleri’nin eylemini izlerken gözaltına alındı. Medyascope muhabiri, gazeteci Canan Coşkun (üstte ortada) ise 2015’teki bir haberi nedeniyle yargılandığı davada kesinleşen tazminat cezasına ilişkin tebligatın ulaşmamasından dolayı hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.

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Gazeteci Eylem Nazlıer sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: “Bugün haber takibi sırasında gazeteci Zeynep Kuray ve Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri İrfan Tunççelik gözaltına alındı. Kolluk kuvvetleri tarafından görüntü çekmemiz engelleniyor, tehdit ediliyoruz, gözaltına alınıyoruz. Ama birileri hala basın özgürlüğünden bahsediyor, komik.”

Gazeteci Dayanışma Ağı’nın sosyal medya hesabı aracılığıyla aktardığına göre Canan Coşkun, hakim ve savcılara lüks konut satışına ilişkin yaptığı haber nedeniyle verilen 12 bin 600 liralık para cezasının infazı için çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Coşkun’un geceyi karakolda geçirdiği ve bugün hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın, Coşkun’un gözaltına alındığı polis noktasına gelerek bilgi aldığı da paylaşıldı.

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Gazeteci Coşkun, serbest bırakıldıktan sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada, “12 bin 600 TL para cezasının dostları tarafından toplandığını” belirtti.