Dün reddetmişlerdi: AKP ve MHP’den sağlıkçılar için yasa teklifi

AKP ve MHP, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasını artırmaya yönelik hazırlanan teklifi Meclis Başkanlığı’na sundu.

Fotoğraf: Reuters

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, MHP’yle hazırlanan teklifin bugün sunulduğunu söyledi.

Reklam

Turan, zaman kaybı olmaması açısından, yeni teklifin, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen yeni infaz yasasına eklenmesine yönelik talebin olduğunu ifade etti.

“Siyasi polemiklere alet etmeyelim” diyen AKP’li siyasetçi, CHP’lilerin dün kendi teklifleri görüşülürken Meclis’te bulunmadığını ifade etti.

AKP’nin üç maddelik teklifine göre, sağlık çalışanlarına yönelik ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘yaralama’ ve ‘görevi erteleme’ suçlarının cezaları yüzde 50 artacak. Cezalar paraya çevrilemeyecek, erteleme olmayacak.

Reklam

Ayrıca, sağlık çalışanlarına da yeni bir hak tanındı. Buna göre bir doktor, kurumda hastaya bakabilecek başka bir doktor varsa, önceden tartıştığı hastaya bakmama hakkına sahip olacak.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, dün sağlıkçılara şiddetin cezasının artmasına yönelik ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın Meclis gündemine alınması istemişti. Ancak talep, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.