Dün, ölüm haberi gelen annelerinin bugün öldüğünü, başkasının cenazesini defnettiklerini öğrendiler

Tekirdağ’da, Covid-19 tedavisi gören Fatma Patan’ın (64) öldüğü belirtilerek çocuklarına teslim edilen cenaze bugün toprağa verildi. Aile kısa süre sonra özel hastaneden bir telefon aldı. Patan’ın bugün öldüğü, kendilerine verilen cenazenin başka bir kişiye ait olduğu söylendi. Defnedilen cenaze çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

Patan’ın, Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan çocuklarına, dün annelerinin vefat ettiği haberi verildi. İşlemlerin ardından Tekirdağ’dan Sakarya’ya götürülen cenaze, bugün Karasu ilçesi Yenimahalle Mezarlığı’nda defnedildi.

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Patan’ın çocukları, defin işleminden yarım saat sonra aldıkları telefonla neye uğradığını şaşırdı. Annelerinin bugün öldüğü söylenince savcılık talimatı doğrultusunda mezar açılarak defnedilen cenaze çıkartılıp gasilhaneye gönderildi. Cenazenin ‘asıl’ sahipleri Tekirdağ’dan Sakarya’ya doğru yola çıkarken, Patan’ın cenazesi ise Sakarya’ya gönderildi.

Patan’ın ailesi duruma tepki gösterdi. Kızı Elif Usta şunları söyledi: “Biz cenazeyi defnettikten yarım saat sonra bize bir haber geldi, Yani morgda karışmasını anlarım ama ölmüş ve canlı bir insan nasıl karışır? Cenazenin asıl sahiplerine de günah, bakın gömdük, sonra çıkardık. Burada bir şey var, bunlar incelensin ve kimse yanmasın.”