Dün Kilimli bugün Marmaris: Sahillerden kilolarca çöp toplandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatilciler sahillerde vakit geçirirken, belediye ekipleri de çöplüğe dönen bölgeyi temizlemekle meşguldu.

İçmeler mahallesinde otellerin dolu olması nedeniyle çok sayıda tatilci eski Köy Hizmetleri Kampı’nda çadır kurdu. Burada bayramın ilk gününden itibaren 70 çadır dolusu tatilci vardı.

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Çadırda konaklayan bazı tatilcilerin çöplerini sahile atarak kirliliğe neden olduğu bildirildi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, alandaki çöpleri toplamak için çalışma başlattı.

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Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü tatilcilere şu sözlerle seslendi: “Bu alan Marmaris Belediyesi sorumluluk alanında değil. Önemli olan kimin sorumluluğunda olduğu da değil. Önemli olan sizlerin sorumluluklarınızı yerine getirmenizdir. Lütfen tatil yaptıktan sonra burayı temiz bırakın. Mesai arkadaşlarım izin yapmaksızın alınteriyle görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Lütfen bu arkadaşlarımıza haksızlık yapmayın.”

Uyarının ardından bazı vatandaşlar denize atılmış pet ve cam şişeler ile naylon poşetleri topladı. Bazıları ise denizde yüzmeye ve çadır önlerinde oturmaya devam etti.

Pet ve cam şişe, naylon poşet, temizlik bezleri ve yemek artığı yaklaşık 500 kilo atık toplanarak imha edilmek üzere araçlarla Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisi’ne götürüldü.